El presidente de la República, José María Balcázar, aseguró que felicitó a Keiko Fujimori, presidenta electa para el periodo 2026-2031, tras la proclamación de resultados.

Además, dijo que la invitará a Palacio de Gobierno en los próximos días.

DETALLES

En diálogo con el programa “Siempre a las ocho” de Milagros Leiva, el mandatario Balcázar precisó que se comunicó vía telefónica con Keiko Fujimori para felicitarla por su elección.

“Sí, claro que he hablado con ella, la he felicitado el mismo día de la proclamación”, afirmó.

Cabe precisar que la lideresa de Fuerza Popular (FP) fue proclamada presidenta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 3 de julio.

“Estaba en Cusco y hablé con ella, pero por supuesto que tengo que saludarla, si es la presidenta proclamada por el JNE” , indicó.

La pregunta hacia Balcázar surge debido a que las redes sociales del Despacho Presidencial no hicieron ningún anuncio de felicitación tras la proclamación de resultados.

Wolfgang Grozo se reunió ayer con la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: GEC)

PENDIENTE

Por otro lado, el presidente de turno dijo que invitará a la presidenta electa Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno antes de 28 de julio, fecha en que la fujimorista jurará al cargo.

“La voy a invitar a Palacio para que no se vea una situación de ausencia protocolar. Es necesario invitar porque el título creo que lo van a entregar todavía el 15 (de julio) y ahí estaremos”, aclaró.

Si bien Balcázar no dio una fecha exacta, mencionó que la invitación se hará incluso antes del 15 de julio.

Y es que en esa fecha se tiene previsto que el JNE haga entrega de las credenciales a la fórmula presidencial ganadora en el Teatro Nacional.

Balcázar aclaró que la invitación se trata de un tema de exigencia de la Constitución y de una muestra de que actúa de manera imparcial. “Seguiré cumpliendo ese rol hasta el último día en que entregue el poder. Tanto para ella como para mí resulta necesario mantener esa distancia de equilibrio”, dijo.