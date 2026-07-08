Más de trece mil autoridades nacionales están en riesgo de no ser elegidas, el próximo 4 de octubre, por una falta presupuestal de casi S/600 millones para ejecutar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Según el sistema electoral, el Gobierno de José Balcázar aún no entrega el presupuesto que prometió.

Las autoridades electorales informaron que el sistema electoral requiere de S/ 589.52 millones para la organización del proceso de ERM; sin embargo, mediante el Proyecto de Ley N° 14799, Ley de Crédito Suplementario, el Congreso estaría evaluando otorgar el monto de S/325.02 millones.

La alarma la emitieron los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Durante una conferencia de prensa, explicaron que el JNE tiene un déficit presupuestal de S/103 51 millones, la ONPE un total de S/433 21 y el Reniec de otros S/52 80 millones.

“Si no tenemos recursos dentro de la oportunidad debida se afectará el calendario electoral. No queremos llegar a esos extremos. Ya no está en nuestras manos garantizarlo. (…) No se podrá pagar a los miembros de mesa, ni siquiera las cédulas van a llegar a los centros de votación. La solución tiene que darse ahorita”, explicó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Agregó que de tramitarse hoy la norma correspondiente, los recursos llegarán hasta en quince días.

“No podemos esperar el ingreso del siguiente gobierno. Tenemos solo 88 días. Los recursos los necesitamos no hoy, sino ayer”, señaló.

Por su parte, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, aseveró que “lo que ha pasado aquí es que el MEF nos ha prometido dar una plata y al final no ha cumplido”.

Detalló que se le quitó S/82 millones a la entidad para las elecciones generales, bajo la promesa de que se le devolverían S/50 millones en el crédito suplementario que hoy tramita el Gobierno ante el Congreso.