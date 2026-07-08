El gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori dio un nuevo paso en el proceso de transferencia de gestión. Por encargo de la futura mandataria, el jefe del equipo de transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el traspaso de información en los distintos ministerios.

Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, estos grupos tendrán como función recopilar información de cada sector para elaborar un diagnóstico que permita facilitar el inicio de la nueva administración. El proceso forma parte de las acciones previas a la asunción del nuevo Gobierno el próximo 28 de julio.

Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar… — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

Como parte de esta etapa, Marco Vinelli se reunió con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez. Durante el encuentro se acordaron las pautas para que los equipos de transferencia accedan a la información de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo.

La transferencia comenzará con la instalación de comisiones en cada ministerio. Estos grupos estarán integrados por funcionarios de la gestión saliente y representantes del próximo gobierno.

Cada comisión deberá suscribir un acta de instalación y aprobar un cronograma de trabajo. Con ese procedimiento se desarrollará el proceso de transferencia en cada cartera ministerial.