En declaraciones a RPP, Roberto Burneo reafirma que el sistema electoral requiere con urgencia recursos para garantizar la organización de las Elecciones Regionales y Municipales, previstas para el 4 de octubre.

El titular del JNE indicó que el déficit presupuestal asciende a 589.52 millones de soles, monto que afecta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Cada distrito, provincia y región significa un proceso diferente. Todo el sistema electoral tiene un déficit presupuestal, el déficit lo hemos cifrado en 589.52 millones de soles. Esto es muy grave porque este presupuesto lo gestionamos desde hace meses”, afirmó.

Burneo explicó que el JNE requiere S/ 103.5 millones para financiar el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue de fiscalizadores y la operatividad institucional durante el proceso electoral.

Cuestiona al Ejecutivo por la demora

El magistrado señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conocía las necesidades presupuestales del sistema electoral desde noviembre de 2025.

Según indicó, el Ejecutivo optó por atender parcialmente los requerimientos mediante recursos provenientes de la reserva de contingencia, mecanismo que calificó como “antitécnico”, en lugar de incorporarlos oportunamente en la Ley de Presupuesto.

Asimismo, cuestionó que el financiamiento pendiente dependa ahora de la aprobación de un proyecto de ley que crea un crédito suplementario, lo que implicaría la intervención del Congreso y podría retrasar aún más la entrega de los recursos.

Reniec y ONPE, entre las entidades afectadas

Burneo advirtió que la falta de presupuesto también compromete las labores de la ONPE para instalar las 25 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), atender más de 10 mil locales de votación y organizar alrededor de 93 mil mesas de sufragio para más de 26 millones de electores.

Añadió que la situación del Reniec es especialmente preocupante, ya que, según afirmó, la institución no ha sido considerada en el proyecto de crédito suplementario promovido por el Ejecutivo.

De acuerdo con el titular del JNE, esta situación podría afectar la actualización del padrón electoral, la atención al público y la disponibilidad de tarjetas del DNI electrónico.

“Es una negligencia absoluta”

Burneo calificó la situación como una “negligencia absoluta” y sostuvo que las autoridades del sector Economía conocen los plazos que exige un proceso electoral.

“Ellos saben muy bien que los recursos los necesitamos y que el 4 de octubre es inaplazable. Si no nos dan los recursos, esto está en riesgo”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de postergar las elecciones, respondió que esa alternativa viene siendo evaluada, aunque recordó que existe un cronograma y un marco legal vigente para los comicios.

Finalmente, señaló que, si los recursos son transferidos en un plazo máximo de 15 días, todavía será posible garantizar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.