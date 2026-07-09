Los ministerios de Educación y de la Producción instalaron sus respectivas Comisiones de Transferencia de Gestión, dando inicio al proceso de cambio de gobierno en cumplimiento de la normativa establecida por la Contraloría General de la República.

En el Ministerio de Educación , el Equipo de Transferencia del Titular Entrante quedó conformado por Luis Antonio Alemán Nakamine, quien ejercerá como responsable, junto a Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz.

La cartera informó que las labores comenzaron conforme a la normativa vigente para garantizar un proceso ordenado, transparente y de acuerdo con la ley.

Por su parte, el Ministerio de la Producción instaló su comisión de transferencia encabezada por el ministro César Quispe Luján. El equipo del gobierno entrante está integrado por Augusto Enrique Eguiguren Praeli, Sergio González Guerrero y Hugo Alfredo Castañeda Torres.

Asimismo, el equipo de transferencia del gobierno saliente en Produce estará liderado por el secretario general, Jorge David Bohorques Li, junto a otros funcionarios del sector. La comisión tendrá como misión revisar la información institucional, asegurar una entrega transparente de la gestión y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

La instalación de estas comisiones se produce luego de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, anunciara la formalización de los equipos de transferencia que representarán al próximo Gobierno en los distintos ministerios, como parte del proceso de transición de mando.

Se inició el proceso de transferencia de gestión 🤝🇵🇪



Esta tarde se instaló en el Minedu el Equipo de Transferencia de Gestión del Titular Entrante (ETTE), integrado por Luis Antonio Alemán Nakamine (responsable), Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Miguel Paredes Díaz. Junto con… pic.twitter.com/ki79fsT4go — Ministerio de Educación (@MineduPeru) July 9, 2026