La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos reafirmó la acusación presentada contra el excomandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, y otros diez oficiales por su presunta responsabilidad en la intervención policial realizada durante las protestas de enero de 2023, en las que murió Víctor Santisteban.

La fiscal provincial Yenny Huacchillo informó que ya se instaló la audiencia de control de acusación en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, una etapa previa a la posible apertura del juicio oral.

“La acusación que hemos presentado es producto de una investigación firme, eficiente y especializada. Estamos convencidos de que contamos con los elementos suficientes para pasar a juicio oral”, declaró.

Según la tesis fiscal, los acusados integraban la cadena de mando policial y tenían la obligación de supervisar y adoptar medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

“No estamos diciendo que el señor Zanabria ordenó disparar. Lo que sostenemos es que tenía una posición de garante y que omitió acciones que debía realizar para evitar los resultados lesivos que finalmente ocurrieron”, precisó.

La investigación incluyó más de mil diligencias, entre ellas pericias, registros audiovisuales y análisis técnicos relacionados con los hechos ocurridos en la avenida Abancay.