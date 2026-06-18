Juntos por el Perú realizará este jueves una conferencia de prensa en la que dará a conocer anuncios relacionados con la situación electoral. Así lo informó su candidato presidencial, Roberto Sánchez, al concluir una serie de reuniones en el local partidario ubicado en el Cercado de Lima.
El dirigente precisó que la actividad está programada para las 9:00 de la mañana y estará centrada en asuntos que su organización considera relevantes dentro del debate sobre los resultados de los comicios.
“Vamos a tener una conferencia de prensa porque Juntos por el Perú (JP) tiene anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral. Mañana (jueves) a las 9 de la mañana”, declaró.
Durante la jornada, Sánchez permaneció en la sede de su partido desde aproximadamente la 1:30 de la tarde.
En el lugar también se observó la presencia de integrantes de la agrupación, entre ellos José Domingo Pérez, Ernesto Zunini, Analí Márquez y Brígida Curo.
Te puede interesar
- Presidente José María Balcázar se reunió con director general de la FAO
- Abogado de Roberto Sánchez interpone recurso de amparo para excluir el voto de peruanos en el exterior
- Ministerio Público remueve a Germán Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías especializadas de lavado de activos
- Ministerio de Justicia completa la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales
- Fuerza Popular cuestiona apelación de Juntos por el Perú para anular mesas de sufragio