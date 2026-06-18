Juntos por el Perú realizará este jueves una conferencia de prensa en la que dará a conocer anuncios relacionados con la situación electoral. Así lo informó su candidato presidencial, Roberto Sánchez, al concluir una serie de reuniones en el local partidario ubicado en el Cercado de Lima.

El dirigente precisó que la actividad está programada para las 9:00 de la mañana y estará centrada en asuntos que su organización considera relevantes dentro del debate sobre los resultados de los comicios.

“Vamos a tener una conferencia de prensa porque Juntos por el Perú (JP) tiene anuncios muy importantes que hacerle al Perú en este contexto de lucha por justicia electoral. Mañana (jueves) a las 9 de la mañana”, declaró.

Durante la jornada, Sánchez permaneció en la sede de su partido desde aproximadamente la 1:30 de la tarde.

En el lugar también se observó la presencia de integrantes de la agrupación, entre ellos José Domingo Pérez, Ernesto Zunini, Analí Márquez y Brígida Curo.