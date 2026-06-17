El presidente José María Balcázar comenzó su agenda oficial en Roma con una reunión de trabajo con el director general de la FAO, Qu Dongyu, como antesala de la audiencia que sostendrá este jueves con el papa León XIV.

Durante la reunión, el presidente reafirmó el compromiso del Perú con la implementación del Marco de Programación País 2023-2026, que guía la cooperación entre el Estado peruano y la FAO en temas de desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza.

De acuerdo con lo informado, Balcázar manifestó la voluntad del Gobierno de seguir fortaleciendo la cooperación con la FAO, además de resaltar los avances en programas del sector agrario y alimentario.

El jefe de Estado indicó que entre las prioridades de su gobierno se encuentra la reducción de la anemia e inseguridad alimentaria que afectan a miles de familias en el país. Además, destacó la importancia de fortalecer los sistemas agroalimentarios para asegurar una producción más eficiente y sostenible.

En el encuentro, el mandatario también destacó el reconocimiento internacional alcanzado por el Perú a través de la promoción de la papa como producto emblemático. En ese marco, recordó que, por iniciativa peruana, la Asamblea General de la ONU estableció el 30 de mayo como el Día Internacional de la Papa, en reconocimiento a su valor nutricional y a su relevancia histórica para la seguridad alimentaria mundial.

En la comitiva participan el ministro de Transportes, Aldo Prieto; el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes; y la ministra de Educación, María Esther Cuadros, quienes forman parte de las actividades de cooperación internacional y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La reunión con el titular de la FAO forma parte de la agenda oficial que desarrolla el presidente José Balcázar en Italia, junto al canciller Carlos Pareja y varios ministros de Estado.