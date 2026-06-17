Con más del 99 % de actas ya procesadas por la ONPE, el abogado y exministro de Defensa, Walter Ayala, informó la presentación de un recurso de amparo ante la justicia constitucional, buscando que no se consideren los votos de más de 300 mil peruanos que residen en el extranjero.

El abogado del candidato Roberto Sánchez afirmó que la ONPE vulneró el principio de intangibilidad de la normativa electoral con la emisión de la Resolución Jefatural 090-2026, publicada el 29 de mayo, a pocos días del balotaje. Según indicó, dicha disposición dejó sin efecto el escaneo y la digitalización de actas que sí se emplearon en la primera vuelta.

El letrado señaló que la decisión de retornar al traslado convencional de actas constituye una presunta infracción a la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe modificar el cronograma o emitir nuevas disposiciones una vez convocado el proceso electoral.

“Acá se ha vulnerado el derecho a la transparencia, se ha roto la cadena de custodia”, declaró a RPP.

Al ser consultado sobre las consecuencias de su solicitud —que implicaría invalidar el voto de aproximadamente el 1 % del padrón electoral—, el exministro sostuvo que “es como la teoría del árbol envenenado: si un árbol está envenenado, el fruto nace envenenado. Es la consecuencia de los funcionarios de la ONPE que emitieron una norma contraviniendo la Ley Orgánica”.

Frente a la postura de la ONPE y la Cancillería —que previamente señalaron que la resolución contiene disposiciones estrictamente operativas y logísticas, sin modificar la ley—, Ayala sostuvo que el documento tendría carácter de norma legal y que ello afectaría la validez del proceso.

El exministro precisó los alcances de su recurso de amparo y señaló que su objetivo se centra exclusivamente en el conteo de los sufragios.

“No estamos pidiendo que se declaren nulas las elecciones en el extranjero. Estamos pidiendo que los votos que han roto en la cadena de custodia y el principio de transparencia no se apliquen al conteo final para cuando se proclame al ganador de estas elecciones”, indicó.