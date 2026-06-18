El fiscal Germán Juárez Atoche, quien logró una sentencia condenatoria contra el expresidente Martín Vizcarra, fue sorpresivamente separado del cargo de coordinador de las fiscalías de lavado de activos. La decisión fue adoptada por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas.

Historial

Juárez asumió como fiscal coordinador el 5 de diciembre del 2025, tras la disolución del Equipo Especial Lava Jato. Dicho equipo estuvo integrado por el ahora destituido fiscal José Domingo Pérez y liderado por el Rafael Vela.

El funcionario no solo fue cesado de dicha jefatura, sino también en su nombramiento como “fiscal superior provisional” del Distrito Fiscal de Lima Centro, y de su designación en la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.

En su lugar, fue degradado a “fiscal provincial titular”, especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, un despacho de menor rango al que ocupaba, que forma parte del Distrito Fiscal de Lima Centro.

El reemplazo de Juárez será Juan Bautista Mendoza Abarca, quien se desempeñaba como fiscal provincial titular antidrogas (Lima-Breña-Rímac-Jesús María).

Cabe recordar que a principios de junio, el detenido fiscal Henry Amenabar denunció en el programa Contracorriente que un abogado identificado como José Luis Pinares le pidió “un millón de dólares” al empresario Gustavo Salazar, acusado de lavado de activos en el Caso Lava Jato.

El dinero solicitado en junio de 2019 era para asegurar que la colaboración eficaz de Salazar fuera aprobada por la Fiscalía. De acuerdo a lo explicado por Amenabar, Pinares habría actuado en representación de Juárez Atoche.