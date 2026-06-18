Los fondos obtenidos mediante una colecta pública organizada por Juntos por el Perú serán empleados para costear los procedimientos legales impulsados por la agrupación luego de las Elecciones Generales 2026.

Esta información fue dada por el secretario general del partido, Ernesto Zunini, durante declaraciones ofrecidas en el local partidario del Cercado de Lima.

El representante sostuvo que los recursos administrados por la dirección política tienen como único objetivo respaldar las acciones emprendidas para la defensa del voto.

Según explicó, los aportes serán destinados exclusivamente al financiamiento de los trámites procesales correspondientes.

Las declaraciones se producen después de que la organización presentara solicitudes de nulidad relacionadas con los resultados electorales. Zunini también expresó cuestionamientos respecto al proceso de votación de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero y manifestó preocupación por recientes cambios legislativos aprobados en el Parlamento.

#Voto2026 Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, sostuvo que dinero recolectado para financiar pedidos de nulidad serán destinados "para la defensa legal del voto popular"



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