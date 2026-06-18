La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continúa liderando el conteo oficial de la segunda vuelta electoral, de acuerdo con el más reciente avance de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 99.383% de actas contabilizadas, la postulante alcanza el 50.107% de los votos válidos. Entretanto, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, registra el 49.893% de las preferencias electorales. La actualización fue publicada a las 9:25 p.m. de este 17 de junio.

Los datos reportados por la ONPE muestran el siguiente escenario:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.107% — 9′157,631 votos

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.893% — 9′118,516 votos

La diferencia entre ambos es de 39,115 votos.

🗳️ ¿Cómo avanza el conteo?

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¿Cuántas actas ya fueron contabilizadas?

Según el reporte oficial, la ONPE ha contabilizado 92,194 actas de un total de 92,766 correspondientes a la elección presidencial. Asimismo, 572 actas se encuentran para envío al Jurado Electoral Especial (JEE) y ninguna acta pendiente de contabilización.

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Las elecciones generales realizadas el pasado 12 de abril se desarrollaron en medio de retrasos ocasionados por la instalación tardía de mesas de sufragio y la demora en la distribución de material electoral. Los resultados oficiales de la ONPE fueron publicados el 17 de mayo y confirmaron que la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

La disputa entre ambos candidatos ha generado gran expectativa entre la ciudadanía, que permanece atenta al conteo de votos y a la definición del próximo presidente de la República. En ese contexto, la vocera del JNE, Grecia Renteria, informó que la proclamación de resultados para senadores, diputados y parlamentarios andinos está prevista para mediados de junio.

En el caso de la elección presidencial, el proceso tomará más tiempo debido a las nuevas etapas contempladas en el sistema electoral. Según explicó la representante del organismo electoral, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta se realizaría a mediados de julio.

“A mediados de julio es la proclamación de segunda vuelta debido a que, como les expliqué, hay todo un proceso nuevo que es el recuento de votos, que es lo que básicamente hace que la proclamación se demore un poco más por este mecanismo de recuento de votos, teniendo en cuenta que el Jurado Nacional garantiza los derechos”, indicó.