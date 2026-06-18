La conformación del próximo Congreso bicameral, en más de tres décadas, avizora un escenario fragmentado, que otorgará un papel determinante al Partido del Buen Gobierno, de acuerdo a lo que Correo pudo analizar.

Bancadas

La segunda vuelta presidencial consolidó dos bloques: Fuerza Popular (FP) sumó el respaldo de Renovación Popular (RP), cuyo líder Rafael López-Aliaga anunció su apoyo a Keiko Fujimori, mientras que Juntos por el Perú incorporó a Ahora Nación (AN) y Obras, cuyos representantes Alfonso López-Chau y Ricardo Belmont respaldaron la candidatura de Roberto Sánchez.

Esa geometría deja al Partido del Buen Gobierno (PBG) como la única fuerza sin alineamiento presidencial definido, con 7 senadores y 18 diputados que se convierten en la llave de las decisiones parlamentarias más importantes.

Designaciones

El reglamento del Senado establece dos umbrales distintos para la designación de altos funcionarios del Estado y la posición del PBG varía según cuál se aplique.

En las designaciones que exigen mayoría absoluta del número legal de senadores, es decir, 31 votos sobre 60. Ese umbral rige para la elección de los tres directores del Banco Central de Reserva, la ratificación de su presidente -actualmente Julio Velarde- y la ratificación del superintendente de Banca, Seguros y AFP.

En estos casos, el bloque de derecha entre FP y RP suma 30 escaños, uno menos del mínimo requerido, mientras que el bloque de izquierda entre JP, AN y Obras alcanza 23, ocho por debajo del umbral. Los siete senadores de BG se convierten aquí en el factor determinante: su respaldo elevaría al bloque de derecha a 37 votos o al de izquierda a 30, siendo en el primer caso suficiente para superar el umbral y en el segundo aún insuficiente.

El PBG podrá daría mayoría a la derecha o negarla a ambos bloques en estas designaciones de alta relevancia para la conducción económica del país.

De otro lado, para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la elección del defensor del pueblo y la designación del contralor general de la República, el reglamento exige el voto favorable de los dos tercios del número legal de senadores, equivalente a 40 votos sobre 60.

Ninguno de los dos llega a 40 incluso incorporando al PBG: el primero ascendería a 37 y el segundo a 30, lo que obligará a negociaciones cruzadas entre los dos grandes bloques.

Cámara Baja

Entre tanto, la Cámara de Diputados quedó conformada por 41 escaños de FP, 32 de JP, 18 del PBG, 15 de RP, 14 de Obras y 10 de AN.

El bloque de derecha entre FP y RP suma 56 diputados. El bloque de izquierda entre JP, AN y Obras alcanza también 56. La simetría perfecta convierte a los 18 diputados del PBG en el factor que rompe el empate.

Para la aprobación de leyes ordinarias, el reglamento establece la mayoría simple de los presentes, umbral que cualquiera de los dos bloques puede alcanzar con disciplina de voto. Sin embargo, las leyes sobre beneficios y exoneraciones tributarios especiales exigen mayoría absoluta del número legal de diputados, equivalente a 66 votos sobre 130. Ninguno de los dos bloques alcanza esa cifra por separado. El respaldo del PBG elevaría el quórum de cualquiera de los dos sectores de 56 a 74 votos, con lo que superarían con holgura el umbral requerido.

Permanencia. Asimismo, la censura de ministros exige más de la mitad del número legal de diputados: 66 votos sobre 130. Ningún bloque lo alcanza solo, ambos suman 56, pero el respaldo del PBG elevaría a cualquiera a 74, suficiente para forzar la renuncia de un ministro. Por sí sola, la interpelación de ministros solo requiere un tercio de los diputados hábiles (que no están de licencia), aproximadamente 44 votos, umbral que ambos bloques superan por separado.

Adicionalmente, para la muy usada vacancia presidencial, cualquiera de los dos bloques puede admitir en Diputados una moción de vacancia por incapacidad moral, pues el umbral de admisión exige el 40% del número hábil, aproximadamente 52 votos, cifra que ambos superan. Sin embargo, declararla exige dos tercios del número legal: 87 votos.

La derecha suma 56, la izquierda también y sumar al PBG solo eleva a 74, trece votos por debajo del mínimo. Entonces, habrá complicaciones.

El acuerdo, además, debe ser ratificado por el Senado con idéntico umbral –dos tercios del número legal, equivalente a 40 votos–, donde ningún bloque llega a esa cifra ni sumando al PBG.

Perfil. La bancada del PBG presenta un perfil técnico y profesional.

En el Senado figuran la abogada Patricia Iturregui, los sociólogos Flavio Figallo y Nora Bonifaz, la especialista en educación y psicología Susana Matute, el abogado Juver Flores, el profesional en administración aeroespacial Carlos Caballero y el biólogo Jorge Gavidia.

En la Cámara de Diputados sobresale como el candidato más votado Óscar Reto, licenciado en Ciencias Militares, quien obtuvo 54,271 votos. Le siguen la administradora Nathaly Molina (30,069) y el abogado Luis Quispe Candia (29,674).

Al igual que en el Senado, gran parte de los representantes de la agrupación cuenta con estudios de posgrado.