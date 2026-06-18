El Jurado Nacional de Elecciones convocó a los representantes legales de Juntos por el Perú y Fuerza Popular a una audiencia pública virtual en la que se revisarán recursos de apelación vinculados a pedidos de nulidad electoral.

La sesión se realizará el viernes 19 de junio de 2026 a las 10:30 a. m. mediante la plataforma Zoom.

La diligencia corresponde al Expediente N.° SEPEG.2026002127 y tiene como finalidad resolver las impugnaciones presentadas tras la segunda vuelta presidencial.

Las notificaciones fueron remitidas a los personeros Carlos Adeval Zafra Flores, de Juntos por el Perú, y Edwin Levano Gamarra, de Fuerza Popular.

Entre los temas que serán analizados figura la solicitud de Juntos por el Perú para dejar sin efecto los resultados de 1751 mesas de sufragio ubicadas en distintos distritos de la provincia de Lima. Asimismo, el colegiado revisará una apelación relacionada con la anulación de votos emitidos en 647 mesas instaladas en Estados Unidos.