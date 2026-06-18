La ex primera dama Eliane Karp pidió públicamente que se considere indultar a su esposo, el expresidente Alejandro Toledo, sobre quien pesa dos sentencias por corrupción.

“Estoy pidiendo que le tengan consideración humanitaria”, sostuvo dirigiéndose al próximo presidente de la república en proceso de elección.

Llamado

Karp, de nacionalidad israelí, brindó declaraciones desde Israel. Allí reside en medio de un pedido para extraditarla a Perú. Sobre ella pesa una orden de prisión preventiva y un pedido de 16 años y 8 meses de prisión por el Caso Ecoteva.

Toledo fue sentenciado por dicho proceso en el 2025, a 13 años y 4 meses de prisión, por lavado de activos. Un año atrás, fue sentenciado también por lavado de activos y colusión a 20 años y 6 meses de prisión, por el Caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).

“Le pediría a Keiko Fujimori o a cualquiera que gane que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo”, dijo Karp a Panamericana TV.

Agregó que el exmandatario “es un hombre que se puede morir en la cárcel”. “No estamos pidiendo evadir las injustas acusaciones. Por favor, que lo manden a su casa y a la clínica que necesita”, acotó.

Luego, se dirigió a la candidata presidencial de Fuerza Popular, quien lidera los votos en el conteo de la ONPE, y le recordó lo vivido con su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori: “Le pido (…) que tenga humanidad. Que no vaya por el lado de la venganza”, sostuvo.

El último martes, durante la apelación de su primera sentencia, Toledo dijo que identificó al destinatario de las coimas de Odebrecht. Según detalló, fueron “42 millones de dólares y tres millones de euros” los entregados. Por ello, pidió invitar al presidente del LGT Bank en Zúrich (Suiza).