Se suma a las movilizaciones. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció su participación en la protesta anunciada hoy en el marco de la oposición a los resultados de la segunda vuelta presidencial. “Nos estamos organizando para que no haya infiltrados y ninguna acción de violencia”, afirmó.

Llamado

El también congresista de JP, quien va perdiendo contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el conteo de votos –por más de 40 mil votos–, realizó dicho anuncio a través de una conferencia de prensa.

“Nuestro y pueblo y nosotros, de la manera más responsable y ordenada, (estamos) llamando a la movilización pacífica que se ha iniciado ya en autoconvocatorias en diferentes regiones. Exigimos cero controversias, transparencia y respeto a la seguridad jurídica”, dijo.

Luego, aseveró que “este proceso (electoral) no ha concluido”, pues el Jurado Nacional de Elecciones aún tiene pendiente resolver apelaciones de su partido para anular 2399 mesas de votación.

“Han intentado desconocer, en el debido de proceso, recursos de impugnación que se admitieron y vienen, en los días posteriores, varias audiencias con estas acciones”, acotó. En esa línea, informó que “se está haciendo la agrupación de firmas”, al interior del Congreso, para interpelar al canciller Carlos Pareja. Esto, por los reclamos de un supuesto cambio de reglas en el conteo de votos de peruanos en el extranjero.

Según Sánchez, en el marco del derecho constitucional, “será una jornada de protesta que exige justicia electoral y el reconocimiento a la victoria del pueblo”.

La convocatoria a los simpatizantes de JP se hizo para hoy a las cuatro de la tarde en el Campo de Marte, muy cerca de la sede central del JNE.