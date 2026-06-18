Luis Galarreta expresó su preocupación por las recientes convocatorias a movilizaciones y señaló que espera que estas no respondan a una intención de desconocer los resultados que, en los próximos días, oficialicen los organismos electorales. En ese sentido, sostuvo que tanto el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) serán los encargados de proclamar los resultados definitivos y remarcó que, en una democracia, corresponde respetar y aceptar el veredicto de las urnas.

Asimismo, Galarreta valoró que algunos partidos y candidatos hayan marcado distancia de las voces que ponen en duda el proceso electoral. Entre ellos mencionó a Ahora Nación, cuya dirigencia, según señaló, ha expresado públicamente que reconocerá los resultados oficiales que emitan los organismos electorales.

“Varios de los aliados ya han marcado posición, han marcado distancia, incluso más allá de mis diferencias, yo saludo que Ahora Nación ha marcado una posición diciendo que ellos van a reconocer los resultados. Esperamos que estos llamados no sean un indicio de no querer reconocer lo que finalmente van a declarar los órganos electorales”, expresó a la prensa.

En esa línea, rechazó lo que calificó como una “narrativa falsa” impulsada por sus adversarios respecto a que Keiko Fujimori habría tomado ventaja en el conteo de actas gracias a los votos emitidos en el extranjero. A su juicio, dicha versión carece de sustento, pues la lideresa de Fuerza Popular también obtuvo respaldo electoral en distintas regiones del país, entre ellas Cusco y Puno.

“Hay una posición y narrativa falsa de que con los votos del extranjero se gana. A ver, Keiko Fujimori finalmente, es ya comprobado al 100 %, ganará las elecciones con más o menos 45 000 votos, gracias a los peruanos de Cusco que 164 000 votaron por ella, gracias a 95 000 peruanos en Puno que votaron por ella. Esa narrativa es absurda porque todos los peruanos valen igual”, manifestó.

Galarreta hizo un llamado a que las protestas se realicen de forma pacífica. Además, sostuvo que, pese a que Sánchez afirmó que supervisará que no existan “infiltrados” en las movilizaciones, tendrá que responder por las consecuencias de cualquier eventual incidente que se registre durante su desarrollo.

“Estamos en un país libre, que lo hagan de manera pacífica, igual, por más que el señor Sánchez diga que va a cuidar que no se infiltre nadie, será igual responsable de la situación que se realice en ese momento”, sostuvo.