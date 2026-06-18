Las organizaciones políticas tienen plazo hasta las 23:59 horas de este viernes 19 de junio para registrar a sus candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima con miras a las elecciones regionales y municipales de 2026.

Cabe mencionar que el cronograma fue ampliado por 72 horas respecto a la fecha inicialmente prevista.

Los comicios se realizarán el domingo 4 de octubre en todo el país para elegir gobernadores regionales, consejeros, alcaldes y regidores.

En Lima Metropolitana, la autoridad electa reemplazará a Renzo Reggiardo, quien asumió el cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga.

Entre los primeros postulantes en formalizar su inscripción figura Carlos Bruce. Asimismo, Renovación Popular confirmó la participación de Luis Rubio como candidato a la alcaldía, acompañado por Rafael López Aliaga como postulante a teniente alcalde. Otros políticos que han expresado su intención de competir son Francis Allison y Ricardo Belmont.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, exhortó a las agrupaciones a no esperar el último momento para realizar el trámite.