Con gran fervor religioso los fieles, llevaron a cabo la celebración en honor a San Isidro Labrador en la iglesia Belén de Pisco, actividad organizada por la Hermandad del Señor de la Agonía. Desde tempranas horas, decenas de devotos participaron del rezo del Santo Rosario y de la solemne misa de fiesta, donde elevaron plegarias por las familias, agricultores y por el bienestar de la provincia, en una de las festividades católicas más tradicionales de la ciudad.

Fe y devoción

Posteriormente, la imagen de San Isidro Labrador recorrió en procesión la plazuela Belén, siendo llevada en hombros por integrantes de la Hermandad del Señor de la Agonía y miembros de la feligresía, quienes acompañaron el recorrido entre cánticos, oraciones y muestras de profunda devoción.

Durante el acto religioso, numerosas familias y vecinos se sumaron al tradicional paso procesional adornado con abundantes frutas y verduras, símbolo característico de esta festividad dedicada al patrono de los agricultores.

Al finalizar esta importante celebración católica, la feligresía pudo participar del tradicional reparto de frutas y verduras que acompañaron el anda del santo durante la procesión, una costumbre que año tras año continúa fortaleciendo la fe y unión de los asistentes. Los organizadores destacaron la importante participación de los devotos y reafirmaron el compromiso de mantener viva esta histórica tradición religiosa en la provincia de Pisco.

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