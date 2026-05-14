Desde hoy se dará inicio a los Solemnes Cultos en honor a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y campesinos, actividad religiosa organizada por la Hermandad del Señor de la Agonía.

La invitación fue extendida a todos los hermanos integrantes y a la feligresía pisqueña para participar con fe y devoción de esta tradicional celebración que busca fortalecer la unión espiritual y pedir bendiciones para las familias y las tierras de la provincia.

Fe y devoción

Las actividades religiosas se desarrollarán en el templo Belén con el solemne triduo desde hoy jueves 14 hasta el sábado 16 de mayo, iniciando cada jornada a las 8:00 de la noche con el rezo del Santo Rosario.

Para el día central, domingo 17 de mayo, el programa contempla el rezo del Santo Rosario a las 8:30 a.m., seguido de la solemne misa de fiesta a las 9:30 de la mañana y posteriormente el tradicional recorrido procesional de San Isidro Labrador por la plazuela Belén desde las 10:30 a.m.

Uno de los actos más esperados de esta festividad religiosa será nuevamente el reparto de frutas y verduras que acompañan el anda del santo durante el recorrido procesional, una costumbre que permanece viva en la ciudad de Pisco gracias a la fe y devoción de numerosas familias.

Según informó la familia Díaz Félix, una de las principales colaboradoras de esta celebración, esta tradición representa un gesto de compartir las bendiciones de San Isidro Labrador con todos los asistentes y devotos.

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