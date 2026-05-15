Por: Feliciano Gutiérrez

Cientos de devotos, en su mayoría procedentes del sector rural, se concentraron en la zona de Cacachi, en la jurisdicción del distrito de San Miguel, para participar con fervor en la tradicional festividad en honor a San Isidro Labrador.

Esta celebración anual reúne a la comunidad en un ambiente de devoción compartida, consolidándose como uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la zona.

Durante el día central, las actividades principales incluyeron una solemne misa y una procesión de la imagen, actos que estuvieron encabezados por un sacerdote y alferados. Los fieles acudieron al lugar para encender velas y elevar sus plegarias, encomendándose al santo patrón con la esperanza de alcanzar prosperidad en sus hogares, con una petición especial por el éxito y desarrollo de la actividad ganadera local.

El punto principal de la devoción se concentró alrededor de una emblemática imagen que representa a un toro y su arado, espacio donde los asistentes prendieron sus velas. Tras cumplir con los actos religiosos, la jornada concluyó por la tarde con una animada fiesta popular, la cual estuvo amenizada por diversos grupos musicales que pusieron el toque de alegría y celebración a la festividad.