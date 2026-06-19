Como resultado de un operativo policial ejecutado aproximadamente a las 05:30 de la mañana en diversos puntos estratégicos de mayor incidencia delictiva de la ciudad de Ica, efectivos de la Comisaría PNP Ica lograron detener a uno de los presuntos autores de un robo agravado.

Retención vecinal

La intervención se desarrolló en sectores como la avenida Industrial, avenida Maurtua, avenida Mollendo y otras zonas identificadas por su alta incidencia delictiva, obteniéndose resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho delictivo habría sido perpetrado por dos presuntos delincuentes, quienes habrían despojado a un ciudadano de su equipo celular iPhone 13 de color blanco, utilizando un arma blanca (cuchillo). Tras cometer el ilícito, uno de los implicados logró darse a la fuga.

Tras la rápida reacción de los moradores de la zona, quienes realizaron un arresto ciudadano, se logró retener a Ronald Elías Bellido Luján de 42 años, presunto participante en el delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos policiales que acudieron al lugar lograron ubicar e incautar el cuchillo presuntamente utilizado para perpetrar el hecho delictivo. El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias e investigaciones de ley.

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