La pesca industrial de anchoveta peruana es un motivo de orgullo. Somos los primeros exportadores mundiales de ingredientes marinos, harina y aceite de pescado y hemos construido juntos un modelo de gestión pesquera sostenible basada en evidencia científica que es un referente global.

Ello se ha logrado gracias al trabajo articulado del Estado, empresas, trabajadores, proveedores, academia y una visión compartida donde la sostenibilidad no es un discurso sino una forma de gestionar nuestros recursos y nuestras operaciones.

La economía circular no es una aspiración futura para la pesca industrial sino una realidad que se viene construyendo por años.

Hoy la presencia del fenómeno El Niño nos lleva a enfrentar una de las coyunturas más complejas que hemos tenido en el sector pesquero en los últimos años. Pero aun en momentos difíciles, seguimos firmes con esa visión y compromiso.

La Sociedad Nacional de Pesquería junto a Fimar, Kinoshita Fishing Net y Aquafil ha lanzado una iniciativa orientada a la implementación en el Perú de un moderno sistema de reciclaje de redes de pesca, basada en tecnología de última generación para transformarlas en materia prima para la fabricación de nuevas redes, cerrando así el ciclo productivo de manera sostenible.

A diferencia de los esquemas tradicionales de reciclaje, donde los residuos son destinados a otros usos industriales, esta iniciativa permitirá reincorporar los materiales al mismo proceso productivo.

La pesquería peruana de anchoveta es una de las más admiradas del mundo por su buen manejo. Convertir las redes en desuso en nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible es otro motivo para sentirnos orgullosos de este sector que, a pesar de las adversidades, continúa generando bienestar para todos los peruanos.