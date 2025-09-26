Una vez más, la necesidad de fortalecer el marco regulatorio y analizar los procedimientos para acelerar la ejecución de proyectos mineros, fue puesta en debate durante las sesiones de PERUMIN 37.

Esta vez, el presiente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, planteó la Cumbre Minera, estos dos puntos como esenciales para convertir al Perú en un actor clave de la transición energética global.

“Tenemos que aprovechar esta oportunidad y duplicar nuestra producción minera. Contamos con los recursos, el talento y la tecnología necesaria para hacerlo con sostenibilidad. Nuestra cartera de proyectos mineros necesita ejecutarse y celebramos que ya haya proyectos viendo la luz, después de muchos años sin reportar proyectos nuevos”, destacó, antes de advertir que, en un contexto internacional cada vez más competitivo, el país no puede quedarse atrás.

“En esta coyuntura global, vemos cómo diversos países están dando pasos agigantados para atraer capital. El Perú no puede ser una excepción. Necesitamos una regulación predecible, que dé confianza y sea competitiva en el fuero internacional”, enfatizó, recibiendo aplausos de los asistentes.

SITUACIÓN

Para el presidente del IIMP, esto solamente se puede lograr con el trabajo articulado entre los diferentes actores, es decir, el sector privado y el Estado, sobre todo para atender las expectativas de las comunidades y logrando el mejor clima para tener un shock de inversiones.

“En un territorio en el cual hay recursos, tenemos que trabajar con sinergia, para que la inversión privada y la pública vayan de la mano. Donde hay recursos hagamos un shock de inversiones que genere oportunidades y fomente un desarrollo equitativo. Las desigualdades nos han traído barreras que únicamente postergan el bienestar”, subrayó.

Finalmente, Zegarra exhortó a que los debates de la Cumbre Minera no se queden solo en diagnósticos, sino que impulsen consensos y compromisos que marquen el rumbo de la minería en los próximos años.

Se sabe que en el Perú hay por lo menos 160 proyectos mineros, con una cartera superior a US$ 64,000 millones, que permanecen trabados, pero hay informes de instituciones especializadas que detallan que muchos de estos tienen 80 años de antigüedad y aún no se resuelven sus trámites.

La solución a este problema pasa por el compromiso y gestión a través del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas.