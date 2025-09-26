El exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla, advirtió que el presupuesto del próximo año no estaría centrado en el cierre brechas, siendo que los montos que se asignan son para viabilizar las promesas políticas del gobierno de turno.

“Lo que hemos venido viendo son presupuestos que se amplían y que no cierran brechas”, manifestó durante el cuarto día de la convención minera PERUMIN, tras ser el director del debate “Panorama Económico y Político Nacional”.

ANÁLISIS

Para el economista refirió que existen tres problemas muy serios en torno al presupuesto del próximo año, el primero es que se le da más importancia al gasto corriente, “en particular el gasto de planilla, penalizando la asignación de proyectos de inversión. Yo veo que este es un problema muy serio y muchas veces con tintes clientelares que se manejan en el Congreso de la República y el Ejecutivo que le acompaña”, afirmó.

El segundo problema es la falta de una priorización estratégica, según manifestó Castilla, dado que no se le da solución a la inseguridad en el país, “es un problema que enfrentamos todos, unos más que otros, pero que haya habido recorte en los recursos dedicados a seguridad ciudadana me parece un total despropósito, habida cuenta de la crisis de violencia que estamos viviendo”, agregó.

En tanto, el tercer problema sobre el presupuesto del próximo año es que se está haciendo poco para que ese gasto sea de calidad, lo cual es un problema bastante serio que el país enfrenta, por lo que no está siendo empleado para sus propósitos, sobre todo con la salida del actual gobierno y el ingreso de uno nuevo.

“El Perú no acaba el 28 de julio, el Perú continúa, y ojalá que esa visión esté en los que nos vayan a administrar en un tema importante como la forma de cerrar brechas y que el Estado funcione en el bienestar ciudadano”, enfatizó.

CONSECUENCIAS

Respecto a la mayor asignación de recursos financieros al gasto corriente, Castilla señaló que esto genera rigidez en el presupuesto, “actualmente nuestro presupuesto es 75 por ciento rígido, no se puede cambiar y a eso se suma que nuestra recaudación tributaria es de las más bajas de la región”, precisó.

Para el economista, esta rigidez genera un desequilibrio, no obstante, expresó que el gasto corriente no es malo siempre y cuando esté orientado al pago de prestación de servicios básicos.

“Tampoco hay que demonizarlo (al gasto corriente), pagarle un maestro es gasto corriente, pagarle un policía es gasto corriente, pero el gasto corriente que no está asociado a la prestación de un servicio básico es aquel que ha crecido más y ese es el que detrae recursos en una economía que siempre maneja recursos limitados”, agregó.

Castilla sostuvo que a esto se le añade que el gasto permanente se financia con ingresos volátiles, que posteriormente origina el reclamo de las entidades que reciben el presupuesto,

PRESUPUESTO

Según el proyecto de ley presentado al Congreso de la República, para el Año Fiscal 2026 se aprobará un presupuesto de 257,6 mil millones de soles, de los cuales, 166,6 mil millones corresponden a gasto corriente, 58,2 mil millones a gastos de capital y 32,7 mil millones a servicio de la deuda.

En cuanto a la división del gasto corriente, 102,6 mil millones de soles son para el Gobierno nacional, 44,1 mil millones para los gobiernos regionales y 19,9 mil millones para gobiernos locales.