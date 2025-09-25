En el marco del foro de Equidad e Inclusión de la convención minera PERUMIN 37, que se desarrolla en la ciudad de Arequipa, la vecina del distrito de Bella Unión (Caraveli), María Eugenia Castillo Pucce, tuvo una destacada participación como ponente en el bloque “Programas que han cambiado vidas – testimonios”, realizado ayer en el campo ferial de Cerro Juli.

María Eugenia Castillo, reconocida por su liderazgo y compromiso social, no solo representó al Grupo Mujeres Mágicas, sino tambien representó con orgullo al distrito de Bella Unión sino también a la provincia de Caravelí.

Además, fue nombrada Embajadora en PERUMIN 37, un reconocimiento que resalta su valioso aporte en favor de la equidad, la inclusión, el desarrollo en la minería y la sociedad.

Desde la provincia de Caraveli llegaron las felicitaciones para María Eugenia Castillo Pucce por este importante logro que llena de orgullo a Bella Unión y a la región de Arequipa, al ver a una de sus representantes brillar en un escenario de talla internacional.