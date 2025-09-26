Este viernes 26 de setiembre se realizó la premiación del Concurso Premio Nacional de Minería Escolar en PERUMIN 37, donde cuatro arequipeños ocuparon los primeros lugares en las diversas categorías presentadas para la presente edición del certamen.

En la categoría “Cuento” (1ero a 4to de primaria), Leah Gutiérrez Andia de la I.E. Jorge Basadre de Arequipa se llevó el primer lugar con su escrito “El origen del volcán Misti y el muki”. El segundo lugar fue para Isaías Champe Simeón de Huancavelica y tercero para Adrián Hilario Solis de Lima.

Leah Gutiérrez, 1er lugar categoría "Cuento", colegió Jorge Basadre, en Concurso Nacional de Minería Escolar. Foto: Correo.

En la categoría “Maqueta” (1ero a 5to de secundaria), el colegio Nuestra Señora del Pilar ocupó el primer y tercer lugar con Mía Rafaela Delgado Prado y María José Bermedo Fuentes respectivamente.

En el caso de María José Bermedo presentó su trabajo denominado “Minería que limpia, conecta y transforma”, mientras que Mía Delgado presentó “Perú, sostenibilidad en mi país con la minería como raíz”.

Además, en el segundo lugar quedó José Ruiz de Lima.

Mia Delgado, 1er lugar categoría "Maqueta", colegio Nuestra Señora del Pilar, en Concurso Nacional de Minería Escolar. Foto: Correo.

María José Bermedo, 3er lugar categoría "Maqueta", colegio Nuestra Señora del Pilar, en Concurso Nacional de Minería Escolar. Foto: Correo.

Por la categoría “Responsabilidad Social y Ambiental en acción” (4to y 5to de secundaria), el segundo lugar fue para Rodrigo Josué Yapo Aquepuco de la I.E. Parroquial José Caruana, con su trabajo “Minería que inspira, escuela que transforma”.

El primer y tercer lugar estuvo marcado por Lima con Miguel Macavilca y Jhosep Quispe.

Rodrigo Yapo, 2do lugar categoría "Responsabilidad Social y Ambiental en acción", en Concurso Nacional de Minería Escolar. Foto: Correo.

Por la categoría “Teatro” (5to y 6to de primaria); Camila Chuquimango de Cajamarca en primer lugar, seguido por Sofía Ramos de La Libertad y Abigail Mueras de Junín.

Asimismo, en “Video con más visualizaciones”, Isabella Muñoz de Tacna.