En un emotivo momento que generó ovación de pie, la edición 37 de la convención minera PERUMIN rindió homenaje al maestro Everardo Zapata Santillana, autor de célebre libro “Coquito”, por su invaluable aporte a la educación y la cultura del Perú.

La entrega del reconocimiento estuvo encabezada por Jimena Sologuren, presidenta de PERUMIN 37, acompañada de Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), entre otras autoridades mineras, quienes destacaron la trascendencia del trabajo del educador arequipeño.

Emocionado, Everardo Zapata, recordó los inicios de su trayectoria y las dificultades que enfrentó al presentar su obra. Además, agradeció el certificado del reconocimiento y haber recibido una estatuilla de oro.

“Antiguamente, cuando era estudiante de la preparatoria, como se llamaba antes, se decía que la letra con sangre entra y eso a mí me chocaba. No podía aceptar un castigo para un niño que no había aprendido a leer (...) Los libros tienen que hacer los autores”, rememoró.

Posteriormente, Jimena Sologuren entregó el certificado de reconocimiento honorífico por su “invaluable contribución a la educación y la cultura del perú. Como autor de emblemático libro Coquito, obra que ha acompañado a generaciones en el camino del aprendizaje y que constituye un legado trascendental para la formación de nuestro país. Muchas gracias por esto”.

Reconocimiento a Everardo Zapata Santilla, creador de "Coquito", en PERUMIN 37. Foto: Correo.