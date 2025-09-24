En la ciudad de Chiclayo, los delincuentes volvieron hacer de las suyas, pues esta vez, bajo la modalidad de “marcas”, asaltaron a una joven y le robaron la suma de S/17,000 que recién había retirado de una entidad bancaria.

El accionar delictivo se registró a las 6 y 30 de la tarde del último lunes, cuando Hilda Yuriko Quesñay Zuta, de 23 años de edad, acudió hacia “Mi Banco” ubicado en la intersección de las avenidas Chinchaysuyo y Los Incas en el distrito de La Victoria, donde luego de realizar las gestiones, le hicieron la entrega del dinero.

Atraco con violencia

De acuerdo al acta policial, la agraviada luego de salir de la entidad bancaria solicitó los servicios de un taxista, para que la traslade hacia el pueblo joven 9 de Octubre en Chiclayo.

Aseguró que de pronto, en el trayecto, el chofer del vehículo frenó de manera repentina, es allí donde aparece su cómplice provisto de un arma de fuego, la apunta en la cabeza y bajo amenazas de muerte, la despojó de su bolso, donde tenía los S/17,000.

Además, le robaron su costoso teléfono celular, tarjetas débito, entre otros objetos de valor. Los rateros con el botín en sus manos emprendieron veloz fuga dejándola abandonada a su suerte.

Ella en un primer momento acudió a la comisaría de la Victoria a denunciar el hecho, luego la derivaron al área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri).