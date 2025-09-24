En la región Lambayeque, la Policía de la Unidad de Emergencia (Uneme) detuvo a Olenka Pinillos Ayala, de 39 años de edad, tras ser acusada de agredir física y psicológicamente a su conviviente, Juan León Lafora (62).

Agresión contra parejaM

De acuerdo al acta policial, ambos estuvieron, en horas de la mañana, en un restaurante en Chiclayo; de pronto por causas que se desconocen se inició una fuerte discusión.

Allí la fémina procedió con los maltratos indicándole al hombre que él le había jurado quedarse con ella para toda la vida. Luego lo empujó por las escaleras y León Lafora cayó por las gradas hasta quedar en el piso con la cabeza ensangrentada y herida.

Hasta el lugar llegaron los uniformados y dieron los primeros auxilios al hombre, luego lo condujeron al servicio de emergencia del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

El médico de turno le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve colocándole algunos puntos, además de pérdida de la conciencia de forma transitoria y con recuperación inmediata.

Olenka Pinillos Ayala fue arrestada y conducida a la comisaría César Llatas Castro. Se tuvo conocimiento que es su segundo compromiso del agraviado.