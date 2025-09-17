De milagro salvaron de morir dos obreros, esto luego de que cayeran desde una altura de 7 metros en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Este suceso, que pudo terminar en tragedia, se registró a las 3 y 40 de la tarde de ayer, lunes 16 de septiembre. cuando Mario Eduardo Seclén Ramos (51), y Deivi Lalopú Ascorbe (55), se encontraban pintando en el interior de la iglesia Consolación, ubicada en la urbanización Santa Victoria.

Hombres cayeron de andamio

Según el acta policial, ambos hombres habían estado sobre un andamio que lo utilizaron como soporte, para poder proceder con el respectivo pintado del templo.

Todo indica que, al parecer, estuvo mal colocado, por lo tanto cedió con los dos pintores sobre el andamio, hasta terminar en el piso.

Los agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) de la Policía Nacional del Perú, al ser alertados sobre el accidente, de inmediato se trasladaron hasta el lugar, donde efectivamente encontraron a los lesionados, uno más que otro.

Rápidamente los estabilizaron y luego los condujeron hasta el servicio de emergencia del hospital Las Mercedes, donde el médico de turno, Noé Merino Chavesta, le diagnosticó a Seclén Ramos, politraumatizado por caída, traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve, trauma vertebral, descartar fracturas de pelvis y trauma músculo esquelético.

Mientras que, a Lalopú Escorbe le diagnosticaron policontuso también por caída de altura, trauma toraco abdominal, lesión de viseras sólida y fractura costal.

Los dos quedaron internados en el nosocomio, para poder realizarles una serie de exámenes y realizarles los respectivos tratamientos, para su recuperación.

Familiares de uno de los agraviados señaló que su ser querido vio la muerte muy cerquita, pero Dios los protegió.