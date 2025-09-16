En la ciudad de Chiclayo, La Universidad Señor de Sipán (USS) fue multada por la Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Lambayeque con 27.56 UIT, equivalente a S/ 147 446, tras comprobarse que no brindó un servicio idóneo a dos estudiantes.

Hechos denunciados y fallo de Indecopi

Según el organismo, los alumnos denunciaron que la casa de estudios no entregó las evaluaciones del curso de Medicina Interna ni publicó las notas correspondientes, incumpliendo lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a garantizar servicios de calidad.

Asimismo, la universidad no respondió a la carta notarial enviada el 31 de octubre de 2024, en la que los estudiantes manifestaban su inconformidad, infringiendo el artículo 24° del mismo Código, que establece que los reclamos deben ser atendidos en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Como medida correctiva, Indecopi ordenó que la institución entregue copias legibles de las evaluaciones y brinde una respuesta formal a la carta notarial en un plazo de 15 días hábiles. Las resoluciones quedaron consentidas al no haberse presentado apelación.

Mañana más información en la edición impresa.