La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, ordenó la inmediata liberación de los tres agentes policiales que fueron detenidos la tarde del sábado, tras ser acusados de omisión de funciones y concusión.

Agentes están en libertad

Se trata de los suboficiales PNP Richard Joel Shapiama Bances, Jhors Dandy Díaz Castillo y Carlos Pizarro Nima, quienes prestan servicio en la comisaría de El Porvenir. Los tres continuarán con las respectivas investigaciones pero en libertad.

De acuerdo a las actas policiales, ellos fueron denunciados por Medaly Francheska Fiestas Paico, de haberles exigido pagar la suma S/180 para poder recuperar su teléfono celular de alta gama que le robaron mediante una asalto.

La mujer aseguró que se dirigió al policía Shapiama Bances para pedirle ayuda; sin embargo, este le dijo que debía dar los S/180, puesto que un amigo suyo tenía su equipo móvil.

Es así que, ante estos hechos, los agentes de la comisaría del Norte en coordinación con sus pares de la Dirección contra la Corrupción de Chiclayo procedieron a detener a los suboficiales, cuando brindaban seguridad, ante la llegada de la presidenta de la República Dina Boluarte. Estaban en la carretera que une los distritos de Puerto Eten con Reque.

Por otro lado, los investigadores dieron a conocer que Shapiama Bances solo quería ayudar a la joven y para ello se iba a contactar con alias “Cojo”, quien sería el mayor receptador de celulares robados en la región e incluso cumple arresto domiciliario por su condición de no poder caminar.

Los policías no podrán salir del país.