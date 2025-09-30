Un accidente de tránsito cobró la vida de otra persona aumentando el índice de fallecidos en la región Lambayeque.

Este lamentable suceso se registró a la 1 de la mañana de ayer, cuando Jorge Armando Chero Chanduy, de 46 años de edad, manejaba la mototaxi de placa 1697-SM por la carretera que une los distritos de San José con Pimentel.

Trágico accidente en carretera

De acuerdo al acta policial, de pronto el vehículo motorizado se estrelló contra una pared de ladrillo de un inmueble que está a la altura de la Villa San José.

Producto del violento impacto, desafortunadamente Chero Chanduy murió de manera instantánea quedando a un costado del pavimento. Mientras tanto, los tres hombres que iban como pasajeros quedaron gravemente heridos.

Ellos han sido identificados como Candelario Agapito Chafloque (52), Moisés Nicolás Jacinto Vernuy (23) y Antonio David Effio García (50), todos dedicados a la pesca artesanal.

Vecinos de la zona, al percatarse del accidente de tránsito, solicitaron apoyo de los agentes de la comisaría de San José, cuyos uniformados al llegar constataron que Jorge Armando Chero Chanduy ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, los uniformados condujeron a los lesionados hasta el servicio de emergencia del Hospital Regional Lambayeque (HRL), donde el médico de turno le diagnosticó politraumatismo por accidente de tránsito a Candelario Agapito.