Lo que debió ser una mañana deportiva llena de alegría y tranquilidad se convirtió en desesperación para docentes, padres de familia y alumnos de un centro educativo en la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque.

Hecho pudo ser peor

Este incidente se registró luego que algunos escolares de la institución educativa “Los Cocos”, ubicado en Ferreñafe distrito, fueran atacados por un enjambre de abejas, en diferentes partes del cuerpo.

De acuerdo a la información de algunos asistentes, toda la familia educativa asistió al estadio del distrito de Pueblo Nuevo para participar de las olimpiadas, donde realizarían diversas actividades físicas.

Sin embargo, al parecer, uno de los estudiantes, al percatarse de un panal de abejas, procedió a molestarlos. Es así que las abejas salieron enardecidas y atacaron a los alumnos.

Ellos como pudieron corrieron a ponerse a buen recaudo, pero pese a ello sufrieron varias picaduras, mayormente en la espalda y algunos en el rostro.

Agentes de la Policía Nacional brindaron apoyo.

Buscar a responsables

Uno de los niños empezó a llorar del dolor, mientras algunas mamás le colocaban agua al notar la hinchazón en varios puntos. Asimismo, buscaban a las progenitoras de los agraviados. Todo indica que algunos menores acudieron solo con la supervisión de sus profesores.

Posteriormente, los condujeron al centro de salud de la zona para recibir urgente atención médica, puesto que podrían intoxicarse. Los médicos de turno lograron estabilizarlos, pero aún así quedaron en observación, hasta que se recuperen de las picaduras.

Se tuvo conocimiento que la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) de Ferreñafe intervino para determinar si han tenido los permisos correspondientes, tanto del director, para trasladar a los alumnos hacia Pueblo Nuevo.

Además, se busca determinar si también han contado con las garantías respectivas para evitar alguna tragedia con los menores.