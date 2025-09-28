Argentina se encuentra conmocionada por el triple feminicidio de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos fueron hallados mutilados en Florencio Varela. Las investigaciones señalan como autor intelectual a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, ciudadano peruano de 20 años acusado de liderar una banda de narcotráfico.
Según medios argentinos, Tony Valverde es considerado un sujeto “extremadamente sanguinario”.
Crimen transmitido en vivo
El crimen habría sido transmitido en vivo a través de un canal privado de Instagram como una advertencia para miembros de su propia organización criminal.
El ministro de Seguridad de Buenos Aires detalló que al menos 45 personas presenciaron el asesinato en tiempo real.
Valverde Victoriano, oriundo de La Libertad, alias de ‘Pequeño J’, fue señalado por las autoridades argentinas como el líder de la banda de narcotraficantes y presunto autor intelectual de los feminicidios en Buenos Aires.
Las autopsias confirmaron que las tres jóvenes fueron brutalmente golpeadas antes de morir la misma noche de su desaparición. Se presume que el crimen fue un acto de venganza por el supuesto robo de droga a la organización narco que lideraría el peruano.
La Policía argentina ha intensificado los operativos para dar con el paradero de ‘Pequeño J’. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también cuenta con orden de captura nacional e internacional.
Interpol advirtió que los asesinos actuaron con una crueldad inhumana, prolongando deliberadamente el sufrimiento de las víctimas.
Hasta el momento se han detenido a cinco personas vinculadas al crimen: dos parejas de nacionalidades peruana y argentina, y un ciudadano peruano capturado en Bolivia, acusado de haber trasladado a las víctimas. Las autoridades continúan con la investigación por homicidio agravado mientras mantienen la alerta máxima para capturar al presunto cabecilla.
