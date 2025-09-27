El Ministerio de Cultura lamentó profundamente el fallecimiento de la primera actriz peruana Camucha Negrete, destacando su talento y carisma en el teatro, cine y televisión. La institución resaltó que su trayectoria será siempre recordada por el público.

La familia de la artista confirmó que Camucha Negrete murió a los 80 años la madrugada del sábado 27 de setiembre, mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el mensaje expresaron su tristeza y agradecieron las muestras de cariño, adelantando que los detalles de las exequias se darán a conocer oportunamente.

Carmen Julia Chávez Negrete, su nombre real, nació en Iquitos y comenzó su carrera en la década de 1960. Se hizo conocida en televisión con programas como “Utilísima” y “Risas y Salsa”, y fue protagonista de la primera versión de “Pantaleón y las visitadoras”.

Durante los años setenta y ochenta se consolidó como una de las actrices más queridas, trabajando también junto a Augusto Ferrando en “Trampolín a la Fama”. Su versatilidad le permitió desenvolverse en telenovelas, programas de humor y magazines.

En semanas recientes, su nieta informó que la actriz se encontraba en reposo absoluto por una enfermedad hepática. Su partida deja una huella imborrable en la cultura y la memoria colectiva del Perú.

🕊️Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Carmen Julia Chávez Negrete, Camucha Negrete, primera actriz peruana de vasta y reconocida trayectoria.



— Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) September 27, 2025