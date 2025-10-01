Agentes de la comisaría de Laredo detuvieron a dos presuntos integrantes de la banda “Los Cachacos de Locacho” en posesión de explosivos.

La captura de Víctor Eduardo Tejada Murga (30) y Jepner Alexander Rosales Abanto (28) ocurrió en inmediaciones del cementerio del distrito de Laredo, en Trujillo, luego de que vecinos alertaran a la Policía de que personas en motocicleta merodeaban el lugar de manera sospechosa.

Durante el registro personal se les encontró dos cartuchos de dinamita, seis balas, dos celulares y 600 soles en efectivo, por lo que fueron llevados a la comisaría.

Ellos serán investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de explosivos y municiones. La Policía no descarta que los detenidos hayan querido amedrentar a algún empresario local con las dinamitas.