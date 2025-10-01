Dos policías acusados de integrar la organización criminal “Los Letales del Norte Nueva Generación” fueron detenidos junto a otros 14 presuntos miembros de esa red delictiva. Ellos son investigados por los delitos de sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones.

Operativo

La captura de esta banda criminal inició a la 1 de la mañana cuando 500 policías y 31 fiscales allanaron 24 viviendas situadas en El Porvenir, Víctor Larco, Florencia de Mora, Trujillo y Lima. Todos los inmuebles fueron monitoreados con drones, para evitar que los investigados escapen.

Los suboficiales detenidos fueron identificados como Óscar Paredes y Daniel Reyes. Ellos, según el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, eran quienes mantenían informados a los integrantes de la banda de los operativos en su contra.

El oficial detalló que los agentes cayeron en Lima, lugar adonde fueron rotados con la finalidad de cortar la conexión que tenían con la organización criminal. “Ellos trabajaban en Trujillo y al inicio de mi gestión fueron rotados a Lima. Han sido detenidos y se les va a traer a Trujillo para que se les pueda juzgar”, indicó.

Entre los intervenidos también se encuentra Carlos Alberto Vásquez Ávalos, alias “Chino Verde”. Él, según el general PNP, sería un integrante de la banda “Los Pulpos” que “cumple un rol de facilitador de medios logísticos”. “Es una persona que, inclusive, reclutaba personas para la organización y, en algunos casos, entraba directamente también en algunos trabajos específicos”, agregó.

Otros detenidos en esta megaoperación son Henry Floreano, Jonatan Paredes, Wagner Castillo, Christian Álvarez, Juan Santillán, Lucy Moreno, Jefferson Polo, Ángel Vega, Claudia Segura, Yener Burgos, Kenyi Salirrosas, Luis Gutiérrez y Fanny Rodríguez.

A pesar del éxito del operativo, la Policía todavía sigue tras los pasos de tres prófugos de esta banda, entre ellos su cabecilla, Celso Emilio Moreno Cabrera, alias “Gringo Celso”. Por él se ofrece una recompensa de 30 mil soles. Se sospecha que habría fugado del país.

Bajo amenaza

El general Llerena confirmó que “Los Letales del Norte Nueva Generación” están detrás de las extorsiones a las empresas de transporte formales El Ícaro, Gran Chimú y El Cortijo. También les cobran cupos a los colectivos azules (El Porvenir) y a los vehículos informales de San Luis.

Entre sus víctimas, asimismo, están farmacias, tiendas y fábricas de calzado situadas en el distrito porvenireño.

El fiscal Rafael Gonzales Hurtado precisó que este es el tercer golpe que se le da a esta banda en los últimos cinco años. Primero se desarticuló a “Los Letales del Norte 1”, luego a “Los Letales del Norte 2” y ahora a esta nueva generación criminal.

Además, durante el operativo se incautaron 6 armas de fuego, 61 fulminantes, municiones de diversos calibres, S/ 12,000 en efectivo, 10 celulares, tarjetas bancarias, stickers y cartas extorsivas.