EsSalud La Libertad ha puesto en marcha una campaña masiva “La mejor protección es una buena decisión” que busca encender las alarmas en toda la comunidad y recordar que detrás de cada estadística existe una adolescencia interrumpida, un proyecto de vida truncado y un porvenir que se apaga antes de empezar.

La doctora Claudia Holguín Armas, gerente de EsSalud La Libertad, fue enfática al señalar que esta problemática golpea con mayor fuerza a quienes viven en contextos de violencia y desigualdad.

“El embarazo adolescente marca un antes y un después en la vida de una joven. Significa abandonar los estudios, renunciar a sus sueños y enfrentarse a un mercado laboral que la excluye. Y, peor aún, implica poner en riesgo su salud y hasta su vida en un parto complicado o en un aborto inseguro. No se trata solo de un problema de salud, sino de una condena social que puede heredarse de generación en generación”, advirtió.

Las estadísticas son el reflejo de una realidad dolorosa. Solo en el primer semestre de 2025, el 4% de las gestantes atendidas en EsSalud La Libertad eran adolescentes. Entre 2020 y 2024 se registraron 1,288 casos de embarazo en jóvenes de entre 15 y 19 años, alcanzando un pico de 352 en 2022.

A nivel nacional, aunque la tasa global de fecundidad se redujo drásticamente en las últimas décadas, pasando de siete hijos por mujer en 1960 a dos en 2021, la tasa de fecundidad adolescente apenas ha disminuido. Hoy, entre 61 y 79 de cada mil adolescentes peruanas son madres, una cifra que se eleva en las zonas rurales, donde la pobreza y la falta de oportunidades hacen que esta realidad se repita generación tras generación.