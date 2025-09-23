Los atletas del Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) de la Red Asistencial La Libertad conquistaron la medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Deportes Adaptados EsSalud 2025, realizado en el marco de la III Jornada de Integración Social, Laboral y Deportiva.

El campeonato reunió a 17 delegaciones de todo el país en un ambiente cargado de energía, inclusión y alegría. En medio de esa verdadera fiesta del deporte adaptado, los atletas liberteños brillaron con luz propia, mostrando que la disciplina y la pasión pueden transformar cualquier reto en una oportunidad de victoria.

Los equipos de baloncesto en silla de ruedas, vóley sentado, goalball y bochas de la categoría BC2.

“Estos triunfos no son solo medallas, son un testimonio vivo de la inclusión social y del poder transformador del deporte. El MBRPS de La Libertad nos recuerda que la verdadera victoria está en superar nuestros propios desafíos. Un aplauso de pie para estos atletas que inspiran a todo el país”, indicó Claudia Holguín Armas, gerente de la Red Asistencial La Libertad.