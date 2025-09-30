Delincuentes dejaron una granada de guerra tipo piña en una obra que se viene ejecutando en el sector Ramón Castilla, en la provincia de Chepén.

El incidente se reportó el último lunes, cuando los obreros realizaban sus labores en la construcción de un puente en esta zona y se percataron del artefacto explosivo generando pánico.

Efectivos de la Policía Nacional se hicieron presentes y se encargaron de retirar el material explosivo para evitar cualquier daño.

Las primeras informaciones apuntarían que una banda de extorsionadores se fijó en la obra y estarían exigiendo una fuerte suma de dinero a los responsables de la construcción.