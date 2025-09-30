La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú detuvo al titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú, William Fernando Salinas Anastacio, por, presuntamente, haber cobrado una coima para beneficiar a un menor atrapado por el delito de tenencia ilegal de explosivos.

El caso

La captura del fiscal ocurrió la tarde del domingo en un restaurante situado en el distrito trujillano de Simbal.

Fue el Tercer Juzgado Penal Superior de Investigación Preparatoria quien, a través de la Resolución Judicial N° 01, emitió la orden de detención preliminar por siete días contra William Salinas, para que sea investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

De acuerdo al documento judicial, el 25 de setiembre el fiscal participó de la audiencia virtual de esclarecimiento de hechos por la detención de dos menores con materiales explosivos. Luego de 31 minutos, la cita, que era grabada a través del aplicativo Google Meet, se reprogramó para el próximo 3 de octubre, por lo que se dio por concluido el proceso.

Sin embargo, la sesión no finalizó y continuó grabándose durante 12 minutos más. Fue durante ese tiempo cuando se registró el diálogo que habría tenido el fiscal con una persona a quien identifica como “doc, doctor o Mathius”.

“De la transcripción realizada se advierte que el fiscal Salinas Anastacio llama por teléfono a una persona, presuntamente abogado, para comentarle lo sucedido en la audiencia. Inicia el diálogo recriminándole el por qué no le contestaba las nueve veces que había llamado, para luego reprocharle que ese no era el acuerdo que habían tenido, le indica que no tenía conocimiento del pedido de variación de internamiento preventivo presentado por la defensa del menor (…), que solamente habían acordado su participación en la audiencia de esclarecimiento de hechos, en la cual no iba a formular ninguna pregunta, y que eso lo ha cumplido, evidenciándose que, además, el fiscal Salinas Anastacio por ese comportamiento habría recibido una dádiva o ventaja económica”, se lee en la Resolución Judicial N° 01.

“Le indica, además, que la solicitud de variación de internamiento preventivo le había dado la idea él, pero que no para esta audiencia, apreciándose del diálogo que el fiscal le refiere a su interlocutor que por eso debería ‘duplicar el pago’”, agrega el documento.

Este diálogo fue advertido al día siguiente de la audiencia, por la magistrada del Juzgado Civil Mixto de Virú, Rosa Gil Cahuana. Ella revisaba la transcripción del acta cuando encontró la conversación, por lo que comunicó lo sucedido a las autoridades correspondientes, que lograron la detención.

Se pronuncian

A través de un comunicado, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, indicó que “la conducta que se le imputa al mencionado fiscal es grave y atenta directamente contra los principios de integridad, transparencia y legalidad que juramos defender”.

Agrega que “este tipo de acciones no solo deben ser investigadas, sino también sancionadas, garantizando el debido proceso”.

“Es fundamental destacar que el hecho investigado corresponde a una decisión estrictamente personal del fiscal intervenido y, según la información disponible, constituye un caso aislado. Esta lamentable situación no refleja en absoluto el sentir, la mística ni el arduo trabajo que día a día realiza la gran mayoría de los fiscales de La Libertad”, indica.