El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert De La Cruz Rosas reveló una serie de presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Virú, obra que es ejecutada por un consorcio vinculado a la joven empresaria de 23 años Lucero Coca Condori.

Grave

Lo primero que llamó la atención de la denuncia hecha por De La Cruz fue que según la verificación que hizo en la provincia viruñera, en las oficinas “alquiladas por la empresa de Lucero Coca funciona un corral de patos y otro de gallinas”.

“Una obra de S/ 198 millones tiene como oficinas administrativas, ubicadas frente al lugar donde se ejecuta el proyecto, un corral de patos y otro de gallinas, además de servicios higiénicos en pésimas condiciones, aun cuando ya se le han entregado S/ 58 millones”, aseveró la autoridad regional.

Según el abogado, el contrato firmado entre el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad y el Consorcio Hospital Virú —conformado por las empresas LC & EC Constructora Consultora y Servicios Sociedad Anónima Cerrada, Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y JM Constructores Peruanos SAC— dice que “ya debería haber maquinaria dentro de la obra”, pero hasta ayer (martes) “solo se han advertido excavaciones y algunos cortes”.

Robert De La Cruz también lamentó que pese a que los trabajos de ejecución de la obra empezaron el 8 de julio de este año, el proyecto tiene únicamente un avance de 2,15%. Además, “de los 14 profesionales que debería haber dentro de la obra, solo hemos encontrado a cuatro”.

“No hemos encontrado al supervisor de obra, que es colocado por el gobierno regional, y el ingeniero residente, que debería estar dentro de los trabajos, despacha frente al proyecto”, cuestionó.

El también precandidato a la Alcaldía de Trujillo por Podemos Perú aseguró que visitó la obra junto con la consejera por Virú, Edy Camacho Barreto, y otra autoridad regional.