La Dirección Antidrogas de la Policía intervino en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, dos hectáreas y media de terrenos en donde se había sembrado marihuana. Durante el operativo se decomisó e incineró plantaciones de cannabis sativa valorizados en S/ 206 mil 760.

Golpe

La redada se dio luego que se determinara que en el caserío Caucharatay, en el distrito de Chugay, se habían asentado delincuentes que plantaban y acopiaban droga.

Por ello, 27 policías realizaron cinco intervenciones en igual número de puntos situados en ese caserío.

El primer operativo se dio el 22 de setiembre, cuando los agentes irrumpieron en una hectárea de cultivos. Ahí erradicaron e incineraron 29 mil plantaciones. Al día siguiente, llegaron a una hectárea y media de terreno y destruyeron 43 mil plantones de marihuana.

El 24 de ese mes, asimismo, llegaron a un almacén en donde hallaron 15 sacos de polietileno en donde se guardaban 157 kilos 300 gramos. Los agentes continuaron en esa misma ruta y un día después llegaron a otro depósito en donde encontraron 15 costales más, que contenían 160 kilos con 600 gramos.

El último operativo se desarrolló el 26 de setiembre. En una casa se decomisó 16 sacos en donde había 155 kilos 900 gramos.

En total, se decomisaron 71 costales que contenían 723 kilos 800 gramos de marihuana. Todo fue destruido, dando un golpe de 206 mil 760 soles a la organización criminal que operaba en la zona.