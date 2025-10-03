Noches sin paz. La tranquilidad de los vecinos de la calle Rebagliati de la urbanización Primavera, en Trujillo, fue quebrada de una forma violenta la noche del último jueves, cuando delincuentes llegaron hasta un terreno donde se construye un condominio y detonaron un potente cartucho de dinamita.

Tras el potente estruendo los moradores se comunicaron con la Policía y de inmediato se ejecutó un operativo que permitió la intervención de dos personas sospechosas de este atentado, cuyo fin sería la extorsión a la empresa encargada de la ejecución de la obra.

Se trata de Jeiner Agreda Degracia (28) Junior Baltonado Alayo (29). De acuerdo a la versión policial, ambos individuos se encontraban en el interior del auto de placa de rodaje T6L-668.

Es más, cuando se les intervino los sospechosos manipulaban sus celulares para grabar y fotografiar locales comerciales.

Al realizar el registro vehicular se encontró debajo del asiento posterior derecho dos cartuchos tipo emulsión con envoltura roja.

La investigación continúa para determinar la posible vinculación de los intervenidos con el atentado reportado y otros hechos delictivos en la zona.