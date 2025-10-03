La Región Policial La Libertad dio dos duros golpes a la extorsión al atrapar a cinco presuntos integrantes de las bandas “La J nueva Generación” y “Los Injertos de los Pulpos”. Ellos exigían hasta 100 mil soles para no atentar contra la vida de sus víctimas.

Redada

Agentes del Departamento de Investigación Criminal Este de Trujillo detuvieron en el distrito de El Porvenir a Dagmar Johana Ramírez Flores (28), alias “Jovis”, y Richard Franklin Guevara Castillo (31), apodado “Vaca”. Este último tiene antecedentes por extorsión.

Ellos cayeron cuando se desplazaban en una motocicleta en posesión de dos celulares vinculados, mediante análisis tecnológico, a varias amenazas a comerciantes.

Entre los actos extorsivos que perpetraban están las amenazas a una familia del distrito de El Porvenir en cuya vivienda detonaron dos cartuchos de dinamita los días 28 de setiembre y 1 de octubre. A los dueños de ese predio les exigían el pago de 40 mil soles.

“Pulpos”

Agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo, en tanto, atraparon a tres presuntos integrantes de la organización criminal “Los Injertos de los Pulpos”, acusados de exigirle 100 mil soles a una empresaria para no atentar contra su vida.

Los detenidos fueron identificados como Giancarlo Escobar Cachi (36), alias “Carlitos”; Tamara Bacilio Serrano (23), apodada “La China”; y Patrick Alvites Pastor (23), conocido como “Gordo P”. A ellos se les incautaron cuatro celulares y una tarjeta de crédito.