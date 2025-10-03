El alcalde Mario Reyna Rodríguez dio a conocer que la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) tiene un nuevo paquete de proyectos en licitación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), por aproximadamente S/ 43 millones, lo que incluye intervenciones en calles, avenidas y en urbanizaciones.

Se trata de la av. Federico Villarreal, desde la av. América Norte hasta la av. César Vallejo; av. Victor Larco, desde Los Paujiles hasta la av. España; los parques N° 15 y 16 del Territorio Vecinal N° 49 - Vista Hermosa, los que quedaron en mal estado y abandonados debido a una obra inconclusa hecha en la gestión de Arturo Fernández.

También la calle Fernando de Montesinos de la urb. Santa María; la av. Huamán; las calles: Filadelfia, Las Gemas, Guzmán Barrón, Espinela, José Inclán. y Los Almendros, que está detrás del Real Plaza y se mejorará hasta salir a la av. Fátima; la calle Atahualpa, Huallaga, desde av. España hasta González Prada; la prolongación Huallaga; la av. Pesqueda y toda la urbanización San Nicolás, las calles

Este segundo paquete por S/ 43 millones no incluye la intervención en la prolongación César Vallejo ni en la avenida España. “Poco a poco estamos avanzando con la tarea de la transformación de la ciudad. La ciudad va recuperándose, no es un trabajo fácil, pero estamos avanzando con muchas ganas y corazón”, dijo Mario Reyna.

PROLONGACIÓN VALLEJO

También se están colgando obras para ocho urbanizaciones de Trujillo y máximo el 15 de este mes deben comenzar los trabajos de asfaltado de la prolongación Cesar Vallejo. Los técnicos de la Gerencia de Transportes de la MPT han estado viendo los desvíos de rutas para cuando comience la obra, precisó.

AVENIDA PERÚ

Queda pendiente la intervención para mejorar la av. Perú, donde subsiste un problema con el MTC, que tiene la vía registrada a su cargo al considerarla como camino rural. “Seguimos insistiendo en el cambio a ruta vecinal, para hacer la obra”, dijo.

Estamos terminando de ejecutar el primer paquete de obras y con este segundo paquete vamos a cerrar la gestión de este año. Para el próximo, esperamos entregar a la ciudad unas 20 vías más y las intervenciones en las urbanizaciones que financiará el Gobierno regional de La Libertad, agregó.