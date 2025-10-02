La Municipalidad Distrital de Huanchaco revocó la licencia de funcionamiento y el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE) al local “Tabaco Marino”, por lo que no podrá funcionar más en Trujillo. Este establecimiento había recibido diversas quejas de vecinos que indicaban que abría hasta altas horas de la madrugada y generaba desorden en el lugar.

“Esta situación cayó por su propio peso, porque era insostenible que este local funcione indiscriminadamente generando zozobra entre los vecinos. Nosotros hemos actuado clausurándolo por 30 días y extendiendo su cierre. Mientras que el Poder Judicial hizo su trabajo y no les permitió seguir haciendo de las suyas”, expresó el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez.

De acuerdo a la Resolución N° 382-2025-MDH/A, se decidió revocar la licencia de funcionamiento debido a que la zona en donde funciona dicho local de eventos (avenida Metropolitana 2, en la urbanización La Esperancita), no pertenece a la jurisdicción de Huanchaco, tal como se acreditó mediante Resolución de Alcaldía N° 151-2024-MPT de la comuna trujillana.

Asimismo, a través de la Resolución N° 383-2025-MDH/A, se revocó el otorgamiento del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones de nivel de riesgo muy alto N° 121-N-2023, bajo el principio de legalidad, debido a que la jurisdicción donde funcionaba “Tabaco Marino” no pertenece al distrito de Huanchaco, sino a Trujillo.

Medidas previas

Cabe recordar que, días atrás, la juez Irma Rivertte, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró improcedente el hábeas corpus interpuesto por Industria Cervecera AYR E.I.R.L. (Tabaco Marino) después que se verificó que la medida cuestionada obedecía a un acto de fiscalización administrativa adoptado en el marco de las competencias municipales, que tuvo como finalidad asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.

Precisamente, en julio pasado, el equipo de fiscalizadores municipales de Trujillo detectó una serie de deficiencias de seguridad en las instalaciones del referido local, que de acuerdo al cuadro de infracciones establecido por la Ordenanza Municipal 019-2025-MPT, se les impuso una severa sanción de clausura por 30 días calendarios, con el fin de que subsanen las observaciones presentadas.

Luego, la MPT extendió por 30 días más el cierre del local hasta que el establecimiento subsane las observaciones.