El último miércoles, dos miembros de la Fiscalía Especializada contra el Delito de Corrupción de Funcionarios llegaron a Trujillo para iniciar diligencias indagatorias en las oficinas de la Gerencia Regional de Control de La Libertad. Los fiscales recabaron diversa información relacionada a las actividades de dicha entidad.

Hoy, jueves, mediante nota de prensa, la Contraloría saludó la intervención de la Fiscalía y exhortó a que las investigaciones se lleven a cabo con el máximo rigor y se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables.

También precisaron que entre noviembre de 2024 y setiembre de 2025, la Contraloría ejecutó 11 servicios de control simultáneo e investiga el programa Procompite 2023. Esta intervención se trata con hermetismo y no se descarta que las pesquisa tengan relación al presunto vínculo entre el gerente del órgano de control, William León, con el gobernador y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.